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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية يفتتح مشروع تطوير ورصف شارع أحمد ابو سليمان.. صور

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية صباح اليوم السبت، مشروع تطوير ورصف شارع أحمد أبو سليمان بعد أن تم الإنتهاء من المشروع بالكامل وذلك استجابة سريعة لمعاناة أهالي المنطقة والتي دامت لسنوات.

وأوضح الشريف أن الشارع بعد افتتاحه سيحدث انفراجه كبيرة في حركة المرور في جميع الطرق المؤدية للمنطقة فهو محور عرضي يبدأ من محور المحمودية وينتهي حتى طريق مصطفى كامل، لذا فهو يعد محور مروري هام جدا، يخدم قطاع كبير من مواطني الإسكندرية، لافتا الي أن شارع الترعة المردومة سيتم رصفه خلال المرحلة القادمة .

وأشار المحافظ الي أن مدة التنفيذ  استغرقت 3 اشهر، حيث تم إطلاق إشارة البدء فيه نهاية مارس 2023م ويبلغ طوله 2 كيلو متر، اتجاهين مرور كل اتجاه عرضه 10 متر باجمالي عرض 20 متر في الاتجاهين.

شهد الافتتاح، المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل واللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق والسادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن الدائرة.

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