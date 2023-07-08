ما هو المساج الياباني وفوائده للبشرة؟

المساج الياباني للبشرة هو أحد تقنيات العناية بالبشرة التي انتشرت السنوات الأخيرة وكانت تستعين المرأة اليابانية بمكونات طبيعية وتقنيات جمالية عديدة للحفاظ على بشرة مشدودة وشابة خالية من الشوائب، من بينها المساج حيث يمنح بشرة مثالية بسهولة، ويعمل المساج على إزالة علامات التعب والهالات السوداء وزيادة مرونة البشرة لمضاعفة نضارتها وغيرها من الفوائد التي تبرزها “البوابة نيوز”.

-التخفيف من ظهور التجاعيد وإستعادة شبابها وشكلها.

-زيادة تدفق الدم وتحسين نسيج البشرة وتطهير الجلد.

-تحفيز الأوعية الدموية لتحافظ على مظهر البشرة.

-التخلص من الإجهاد والمساعدة على الاسترخاء.

-الإقلال الكبير من نسبة التوتر والإجهاد.

-يفيد المساج الياباني في الحصول على بشرة متوهجة وخالية من الشوائب.

-تخليصها من السموم، وترطيبها.

-يجعل منطقة الوجه أقل عرضة للانتفاخ وأكثر إشراقاً.

-يساعد على تخفيف درجة أعراض الحساسية.

-إخراج السموم من الغدد اللمفاوية في الوجه والجسم.

-إرخاء عضلات الوجه وشد البشرة.

وينصح الاطباء بإدخال هذا المساج إلى روتين العناية بالبشرة أسبوعياً، والحرص أولاً على تنظيف الوجه ووضع بعض الزيوت الأساسية واتباع روتين العناية بالبشرة المناسب لنوع بشرتك قبل التدليك.

طريقة المساج:

فقط ضعي مرفقيك على الطاولة وأريحي رأسك على قبضة يديك بطريقة تتكئ بها عظام الخدين على قبضتي اليدين، واضغطي بقبضة يديك قليلاً على عظام الخد لمدة 5 ثواني لخمس مرات، ثم ضعي قبضة يديك على أعلى الجبين عند خط الشعر.

مرري مفاصل الأصابع إلى جوانب الجبين وصولاً إلى منطقة الأذن بعد ذلك، افتحي قبضة يديك ثم مرري أصابعك على العنق وصولاً إلى منطقة الأكتاف، ولشد العينين اسحبي يديك إلى الخلف بمفاصل أصابعك، وكأنك تحددين الحاجب، وللتدليك أسفل الوجه استخدمي مفاصل أصابعك لتمرير قبضتك انطلاقاً من مفصل الفك باتجاه الجبين ثم من مفصل الفك باتجاه الذقن، وكرري التمرين لـ 8 مرات عند الجانب الأيمن ثم 8 مرات عند الجانب الأيسر، وبعدها افتحي قبضة يديك ثم مرري أصابعك على كامل جبينك انطلاقاً من الوسط وصولاً إلى الجوانب ثم إلى منطقة الأذن وجوانب العنق وعظام الترقوة.