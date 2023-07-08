رغم ارتفاع الأمواج.. 6 شواطئ في الإسكندرية آمنة للسباحة

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم السبت، عن أن 6 شواطئ في الإسكندرية – اكتمل بها حواجز الأمواج- رفعت الرايات الخضراء وسمحت للرواد بنزول البحر، رغم رفع الرايات الحمراء والصفراء في باقي الشواطئ بسبب تحذيرات الأرصاد الجوية.

وأوضح الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن هذه الشواطئ هي "إيناس حقي، إسحق حلمي، السرايا العام، الإسكندر، ميامي العام، أبو هيف المميز".

وأشار إلى أن الشواطئ المشار إليها تعمل حواجز الأمواج الموجودة بها على عدم ارتفاع الأمواج واستقرارها ما يسمح بالسباحة بشكل آمن، مناشدًا رواد الشواطئ الالتزام بتعليمات المنقذين، حفاظًا على سلامتهم.

وأضاف رئيس إدارة السياحة والمصايف، أنه جرى توجيه مستأجري الشواطئ لاتخاذ كافةالاحتياطات اللازمة نظرًا لارتفاع الأمواج، والتشديد على منع المواطنين من التوغل داخل مياه البحر والتواجد بالمناطق الآمنة فقط.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجهت تحذيرًا لأهالي محافظات بالوجه البحري، "تحذيري بحري" بدءًا من اليوم وحتى الاثنين المقبل بسبب نشاط الرياح الشمالية الغربية على شواطئ البحر المتوسط "مطروح -الضبعة -العلمين -الإسكندرية -بلطيم – دمياط".