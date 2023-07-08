محافظ شمال سيناء يعلن عن وصول قافلة طبية مجانية الأربعاء

أعلن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن استعداد المحافظة لوصول قافلة طبية من وزارة الصحة بالتعاون مع مجلس القبائل العربية خلال 12 من يوليو الجاري.

وقال محافظ شمال سيناء إن وزارة الصحة أرسلت مندوبين للاتفاق على مواعيد القافلة وأسماء الأطباء المشاركين من وزارة الصحة وذلك للعمل خلال الفترة من 12 يوليو وحتى نهاية الشهر في العريش والشيخ زويد وبئر العبد ووسط سيناء.

كما أكدت الدكتورة علياء أبو السعود أمينة المرأة في مجلس القبائل العربية أن القافلة ستستمر قرابة أسبوعين وهي مشاركة بين مجلس القبائل ووزارة الصحة بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء وتم اختيار شمال سيناء على أن تكون المحطة التالية مطروح وبعدها الوادي الجديد تنفيذا لخطة وسياسة المجلس ووزارة الصحة للوصول للمناطق الأكثر احتياجا من الناحية الطبية.