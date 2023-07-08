بريطانيا تدعو لإصلاحات جذرية في أزمة المناخ لمساعدة البلدان الأكثر ضعفا

السبت 08/يوليو/2023 - 03:17 م

دعا وزير التنمية الدولية البريطاني أندرو ميتشل، إلى إجراء إصلاحات طموحة فيما يخص أزمة المناخ لضمان أن يساعد النظام المالي الدولي البلدان الأكثر ضعفًا على مواجهة التحديات الهائلة التي تواجهها.. مؤكدا أن أزمة المناخ تصيب الملايين من الناس في المقام الأول والأكثر صعوبة في جميع أنحاء أفريقيا.

جاء ذلك على هامش زيارة الوزير البريطاني لجمهورية الرأس الأخضر لحضور مؤتمر التجمع الأفريقي لعام 2023 كضيف شرف، وفقال لما أعلنته الحكومة البريطانية اليوم السبت، على موقعها الرسمي.

وأعرب وزير التنمية البريطاني عن امتنانه للدعوة الكريمة من محافظي البنوك المركزية للدول الأفريقية من أعضاء البنك الدولي للمشاركة في اجتماعهم السنوي والتأكيد على الكيفية التي ستدعمهم بها بريطانيا في المساعي المشتركة.

ومن المقرر أن يدعو ميتشل مجموعة البنك الدولي إلى توسيع نطاق مواردها الحالية بشكل أكبر وتعبئة المزيد من رأس المال الخاص بشكل كبير من أجل معالجة الفقر المدقع ومساعدة المجتمعات الضعيفة على التكيف مع تغير المناخ بالإضافة إلى ذلك، سيدعو إلى تقديم عرض أقوى لأفقر البلدان وإلى مجموعة البنك الدولي الأكثر استجابة للصدمات التي تدعم البلدان بشكل أسرع وأكثر فعالية في الأزمات.

ووفقا للموقع الرسمي للحكومة البريطانية، فإن وزير التنمية البريطاني أندرو ميتشل سيرحب أيضًا بالالتزامات الأخيرة للبنك الدولي لطرح بنود الديون المقاومة للمناخ والتي تسمح للبلدان بإيقاف سداد الديون مؤقتًا إذا تعرضت لصدمة مناخية والتي كانت المملكة المتحدة رائدة فيها.

وانطلقت أعمال مؤتمر التجمع الأفريقي في جمهورية الرأس الأخضر، اليوم السبت بحضور محافظي البنوك المركزية للدول الأفريقية الأعضاء في البنك وصندوق النقد الدوليين لبحث كيفية مواجهة الدول الافريقية لتداعيات أزمة المناخ.