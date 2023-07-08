تموين شمال سيناء يعلن عن إعادة تشغيل محطة وقود سيارات

أعلنت مديرية التموين في شمال سيناء في بيان عن إعادة تشغيل محطة تموين السيارات في قرية الجفجافة بوسط سيناء تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين ومحافظ شمال سيناء بالتعاون مع شركة مصر للبترول.

وقالت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء في تصريحات، إن إدارة تموين الحسنة قامت بإعادة تشغيل محطة مصر للبترول بالجفجافة وذلك للتيسير والتسهيل على المواطنين وتوفير المواد البترولية لهم.

ولفتت رسلان إلى معايرة الأرصدة والتأكد من إعلان أسعار المواد البترولية والالتزام بها من قبل القائمين على المحطة، لافتة إلى قيام المحطة بخدمة أهالي قرية الجفجافة والقرى المجاورة والمارين على الطريق الرئيس في وسط سيناء.