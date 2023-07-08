تأجيل محاكمة متهم لاشتراكه مع 4 آخرين في قتل شخص بالقليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، تأجيل محاكمة متهم صدر ضده حكم المؤبد غيابيا، لاشتراكه مع 4 آخرين فى قيامهم بقتل شخص لخلافات بينهم، لجلسة 12 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، ووكيل النيابة محمد رضوان، وأمين سر هاني خطاب.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 25881 لسنة 2017 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1971 لسنة 2017 كلى جنوب بنها، أنه في يوم 23/11/2017، قام " أبوالعنين الليثي كمال"، وشهرته "منص" ومقيم عزبة عثمان، قسم أول شبرا الخيمة، بالإشتراك مع 4 متهمين آخرين.

قتلوا عمدا المجني عليه "عادل محمد سيد رمضان" مع سبق الإصرار والترصد وذلك على أثر خلاف سابق بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية والبيضاء محل الاتهامات التالية بأن تريضوا له بالمكان الذي أيقنوا مروره منه بعد قيام المتهم الأول باستدراجه إليه وما أن ظفروا به حتى عاجله المتهمين من الأول إلى الخامس عوامل من الأعيرة النارية من الأسلحة أنفة البيان فأصابوه في أنحاء مختلفة من جسده محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتى أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه حال تواجد المتهمين السادس والسابع على مسرح الجريمة للشد من أزرهم.

حاز وأحرز بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة " مسدسات " حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش" جاز ذخائر مما تستخدم علي الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.