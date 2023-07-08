«الشباب والرياضة» تستعد لإطلاق مبادرة 100 مليون صحة بشمال سيناء

استقبل ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء وفدًا من وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتور أشرف الاتربي مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، وفي حضور الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء وناصر العزازي مدير مركز العريش، وذلك لمناقشة إجراءات وتجهيز تنفيذ مبادرة "100 مليون صحة" بالمحافظة خلال الفترة من 12حتي 25 يوليو الجاري وقد جري اللقاء بمركز مدينة العريش.

والمبادرة تهدف إلى تكثيف جهود الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين وتسعد مديرية الشباب والرياضة بالمساهمة في تقديم خدماتها من خلال مراكز الشباب على مستوى المحافظة واستعداد مركز شباب مدينة العريش لاستقبال المواطنين والقوافل الطبية، في إطار تحقيق رؤية وزارة الشباب والرياضة بتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية.

وأكد حسن عبدالوهاب ، على أن القطاع الطبي والصحي في المحافظة يشهد طفرة كبيرة في ظل توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطن السيناوي وتقديم كافة الخدمات له، وخاصة الخدمات الطبية والصحية.

ولفت طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء إلى أن القافلة الطبية تأتي ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة بهدف توقيع الكشف الطبي علي المواطنين والكشف المبكر عن الأمراض والقضاء علي قوائم انتظار العمليات الجراحية

وأشار الدكتور أشرف الأتربي مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة إلى دعم الوزارة للقافلة الطبية، حيث سيتم دفع عدد 12 سيارة مجهزة للكشف الطبي وصرف العلاج واجراء العمليات الجراحية بهدف القضاء علي قوائم الانتظار، ناقلًا تحيات وزير الصحة والسكان إلي أهالي محافظة شمال سيناء.