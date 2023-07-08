بينهم ضابط سابق.. براءة المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة وسرقة شخص بشبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، ببراءة ضابط سابق و4 آخرين من اتهامهم باستدراج شخص عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لتدبير عملات أجنبية وانتحال صفة رجال شرطة وسرقته في شبرا الخيمة، كما قضت برفض الدعوى المدنية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، ووكيل النيابة محمد رضوان، وأمين سر هاني خطاب.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 19403 لسنة 2022 جنایات أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 3840 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أنه في يوم 18/ 8/ 2022، استدرج كل من: "أحمد م.ا" 29 سنة ضابط شرطة سابق، ومقيم ميت عليا دائرة مركز شبين الكوم منوفية، و"إبراهيم ا.ا" 37 سنة ومقيم 10 شارع أبو عاقل العربي- أرض القوام العجوزة الجيزة، و"محمد ع.س" 24 سنة ومقيم نجع ساحل بشلة، مركز نقادة محافظة قنا، "مصطفى ح.ع" 24 سنة ومقيم مركز القرنة الغربي قمولا - نجع البركة- محافظة الأقصر، و"عبد الناصر م .د"، المجني عليه "محمود حسين أحمد إبراهيم"، وسرقوه أمواله بطريق الإكراه الواقع، بأن عملوا على خداعه بحيلة انطلت عليه بأن أوهموه بقدرتهم على تدبير العملات الأجنبية واستدرجوه إلى مكان اتفقوا على اختياره سلفاً حاملاً المتهمين الأول والثاني لأسلحة نارية إلى محل إقامته واقتادوه بداخل السيارة قيادة المتهم الرابع، وسلباً الخزينة منتحلين صفة رجال أمن وما إن ظفروا به حتى قام الأول بدفعه خارج السيارة، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.

كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة ناریة مششخنة "مسدس فردي الإطلاق، بندقية آلية"، وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان حال كونهم مما لا يجوز لأي منهم الترخيص بحيازتها أو إحرازها واستعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين وهم ضباط القوة الأمنية والمرافقة لهم، هم حملهم بغير حق بالامتناع عن أداء عمل من اعمال وظيفتهم بأن أشهروا أسلحة نارية في مواجهتهم، للفرار والحيلولة دون ضبطهم، وقد بلغوا مقصدهم من ذلك.

كما استعملوا القوة والعنف والتلويح بهما ضد المواطنين، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي والإضرار بممتلكاتهم والسيطرة عليهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وإلقاء الرعب في نفوسهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.