اليوم.. تامر حسنى يحيي حفلا في بيروت

يستعد الفنان تامر حسنى لإحياء حفل اليوم السبت فى بيروت، وسط إستقبال حافل من الجمهور اللبنانى فور وصوله أمس إلى لبنان.

ووجه تامر الشكر لجمهور لبنان وعلق "مفيش كلام يوصف فرحتى على استقبال جمهور لبنان ليا، بجد إستقبال أسطورى، الإستقبال بالورد والزفه البلدى، وفضلوا معايا لحد الفندق".

يأتى حفل بيروت ضمن جولات الفنان تامر حسنى الفنية ، حيث أحيا منذ أيام قليله حفله بالأردن، والذى قدم من خلاله باقه من أجمل أغانيه، إلى جانب جولاته بحفلات السعوديه خلال الفترة السابقة.

يذكر أن الفنان تامر حسنى يشارك فى الموسم السينمائى الحالى بفيلم"تاج"، والذى حقق نجاحاً كبيراً خلال الأيام السابقة، وينتمى لنوعية أفلام الرجل الخارق "السوبر هيرو" .

الفيلم بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر، تأليف تامر حسنى والإخراج ساره وفيق.