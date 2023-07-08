مريم الشلتاوي تحصد المركز الثاني على مستوى الجمهورية في دبلوم الخط العربي

أكد المهندس على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد نتيجة دبلوم التخصص في الخط العربي والتذهيب لهذا العام.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الطالبة مريم رشاد بركات الشلتاوي حصلت على المركز الثاني على مستوي الجمهورية في إنجاز كبير وغير مسبوق بتبوأ أحد أبناء تعليم دميـاط مقعدًا متقدمًا ضمن العشرة الأوائل في دبلوم الخط والتذهيب.

وأهدى "عبدالرؤوف" هذا الانجاز إلى الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، تقديرا لدعمها المتواصل والمؤثر وحرصها الدائم علي تذليل كافة العقبات التي تواجه المنظومة التعليمية.

وقدم "وكيل الوزارة" التهنئة الي الطالبه المتفوقه معبرا عن شكره لمسئولي مدرسة الدكتور علي مشرفة للخط العربي، تقديرا لتحقيق هذا الإنجاز علي مستوي الجمهورية وعرفانا بالمجهود المبذول والعطاء المثمر علي مدار العام الدراسي، مؤكدا أنه سيتم تكريم ثاني الجمهورية تشجيعًا للنماذج المتميزة التي تدفع اسم المحافظه والتعليم في المقدمة.