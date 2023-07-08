بالأرقام.. تفوق كاسح للأهلي أمام الاتحاد السكندري

يلتقي الفريق الأول لكرة لقدم بالنادي الأهلي، نظيره الاتحاد السكندري في السابعة مساء اليوم السبت على ستاد برج العرب في مباراة مؤجلة من الجولة 21 من عمر الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 72 نقطة ويحتاج لحصد 5 نقاط فقط من أجل حسم التتويج بشكل رسمي أما الاتحاد السكندري فيأتي في المركز السابع برصيد 42 نقطة.

وتبقى مواجهة الأهلي مع الاتحاد السكندري من الكلاسيكيات التاريخية في كرة القدم المصرية منذ النسخة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز موسم 1948-1949.

والتقي المارد الأحمر مع زعيم الثغر في 124 مرة على مدار التاريخ حقق الأهلي الفوز في 84 مقابل 16 فوزا لفريق الاتحاد السكندري وحسم التعادل 24 مواجهة.

وتمكن فريق الأهلي من تسجيل 214 هدفا في شباك الاتحاد، فيما أحرز لاعبو سيد البلدر 75 هدفا في الشباك الحمراء.



وكانت المواجهة الأولى بين الأهلي والاتحاد السكندري في موسم 1948-1949 وأقيمت بالإسكندرية، ونجح زعيم الثغر في الفوز 2-1 من توقيع سعد راشد فيما سجل أحمد مكاوي هدف الأهلي.

أما المباراة الأخيرة بين المارد الأحمر وسيد البلد كانت في الجولة الرابعة من الدوري هذا الموسم، وفاز الأهلي 3-0 أحرزها بيرسي تاو وياسر إبراهيم وأكرم توفيق.

أما أخر فوز للاتحاد السكندري على الأهلي في الدوري كان يوم 7 أكتوبر 2018 برباعية مقابل 3 أهداف في الجولة العاشرة من الدوري باللقاء الذي اقيم على ملعب “السلام”.

وكانت أكبر نتيجة حققها الأهلي أمام الاتحاد الفوز 6-0 في موسم 2005-2006 أحرزها عماد النحاس 3 أهداف "هاتريك" ومحمد بركات "هدفين" ومحمد أبو تريكة، أما أكبر فوز للاتحاد السكندري على حساب الأهلي، كان في موسم 2014-2015، بنتيجة 4-1 سجلها، أوميد أوكري ومحمد حمدي زكي ومحمد فيليكس ورامي عادل، فيما أحرز الإثيوبي صلاح الدين هدف الأهلي.