الدفاع الروسية: إحباط 16 هجوما لـ"كييف" وإسقاط طائرة حربية أوكرانية

السبت 08/يوليو/2023 - 02:43 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إحباط 16 هجوما أوكرانيا على محاور دونيتسك وجنوب دونتيسك وكراسيمان بضواحي مدينة ارتيموفيسك "ياخموت".

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - أن القوات الأوكرانية تكبدت نحو 820 عسكريا بين قتيل وجريح، وأن القوات الروسية دمرت مخزنا للذخيرة على محاور القتال وأسقطت طائرة حربية أوكرانية من طراز "سو 25" واعترضت 21 قذيفة هايمرز ودمرت 13 مسيرة أوكرانية.

من جانبها، أعلنت سلطات زابوريجيا أن الوحدات الروسية بدأت تقدمها بعد صدها لهجوم قوات كييف قرب بلدة "براتيخاسكا" بالمقاطعة.