ads
السبت 08 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية: إحباط 16 هجوما لـ"كييف" وإسقاط طائرة حربية أوكرانية

الحرب الاوكرانية
الحرب الاوكرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إحباط 16 هجوما أوكرانيا على محاور دونيتسك وجنوب دونتيسك وكراسيمان بضواحي مدينة ارتيموفيسك "ياخموت".
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" - أن القوات الأوكرانية تكبدت نحو 820 عسكريا بين قتيل وجريح، وأن القوات الروسية دمرت مخزنا للذخيرة على محاور القتال وأسقطت طائرة حربية أوكرانية من طراز "سو 25" واعترضت 21 قذيفة هايمرز ودمرت 13 مسيرة أوكرانية.
من جانبها، أعلنت سلطات زابوريجيا أن الوحدات الروسية بدأت تقدمها بعد صدها لهجوم قوات كييف قرب بلدة "براتيخاسكا" بالمقاطعة.

ياخموت دونتيسك أوكرانيا