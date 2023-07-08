نصائح قد تعوضك عن نقص الماء في الجسم

يحتاج الجسم إلى شرب الماء بشكل كافي يوميا ولكن بعض الناس لا يقومون بتناول القدر الكافي من الماء وبالتالي مع مرور الوقت سوف يؤثر الأمر على صحتهم وعمل الكلى لذلك وضع الاطباء بعض النصائح لاشياء تعوض عن شرب الماء كالمشروبات الصحية التي يوجد بها نسبة كافية من الماء.



-مشروبات صحية تساعد على تعويض الماء:

الشاي الاخضر:

واحد من اكثر المشروبات الصحية، وهو غني بالبولي فينول ومضادات الاكسدة الطبيعية ويمكن ان يبطء التقدم في السن وحماية الخلايا من المواد السامة، مضادات الاكسدة يمكن ان تساعد في الحماية من الامراض القلبية من خلال توسيع الاوعية الدموية، تقليل خطر تشكل الخثرات الدموية ويؤدي ذلك إلى النوبات القلبية والسكتة.

شاي النعناع:

ضاد للتشنج، وهو يساعد على استرخاء العضلات وتقليل التصلب والآلام، يساعد ايضًا في الهضم من خلال تحفيز حركة الطعام عبر السبيل الهضمي، النعناع له تأثير مهدئ، ومن الجيد شربه من اجل التخلص من الحرارة، يمكن شربه بارد مع الليمون المعصور خلال اشهر الصيف الحارة.

القهوة السوداء:

القهوة السوداء هي خيار صحي آخر في حال استهلاكها باعتدال، شرب القهوة في الصباح يساعد على الحماية من الامراض القلبية والخرف.

الحليب الخالي من الدسم:

يحتوي على العديد من المكونات الصحية، مثل الكربوهيدرات، البروتين، والقليل من الدسم، لذلك يساعد على استقرار مستويات السكر الدموية وتقليل الجوع، الحليب ايضًا غني بالكالسيوم ويحوي فيتامين د، الكالسيوم يساعد ايضًا على حرق الخلايا الشحمية، وفيتامين د يساعد على امتصاص الكالسيوم، لكن من الافضل التأكد من عدم وجود حساسية للمرض.

حليب الصويا وحليب اللوز:

بديل رائع في حال كان الشخص نباتي او اراد التقليل من المشروبات النباتية، الحليب غني بالألياف والبروتين، ويساعد على تقليل مستويات الكوليسترول السيئ والشحوم الثلاثية ويقلل من خطر الامراض القلبية، يمكن شراء حليب الصويا المقوى ايضًا، والذي يحتوي على الكالسيوم، فيتامين أ، وفيتامين د.

الشوكولاتة الساخنة:

الذي لا يحوي على السكر يمكن ان يكون صحي عند استهلاكه باعتدال، الكاكاو يزيد من إنتاج السيروتونين، مما يساعد على تحسين المزاج وتقليل الاكتئاب، الكاكاو غني ايضًا بالبوليفينول، وهي مضادات اكسدة طبيعية.

عصير الليمون او البرتقال:

مصدر رائع لفيتامين سي، وهو مضاد اكسدة قوي يحمي من العديد من الامراض، يقلل من خطر السرطان، يزيد المناعة، ويحسن الهضم، ويساعد على تحسين صحة البشرة، من الافضل شرب العصائر الطازجة بدلًا من العصائر المعبأة، والتي تحوي مواد حافظة وسكاكر في اغلب الحالات.



-المشروبات الضارة التي لا تعوض عن شرب الماء:

مشروبات القهوة الجاهزة

تقدم في الكافيهات او المطاعم غالبًا ما تتضمن حوالي 800 من السعرات الحرارية وثلث الكمية الموصى بها من الدهون المشبعة التي تسد الشرايين، والقهوة غالبًا ما تكون حلوة للغاية لأنها تحوي تقريبًا 170 جرام من السكر، وإضافة الكريما المخفوقة فوق القهوة يجعلها ضارة للغاية.

تزود بكمية قليلة من الفيتامينات ولكنها تحوي سكاكر مضافة ومواد حافظة، العديد من المشروبات الرياضية تحوي ايضًا محليات صناعية ومواد إضافية غير صحية، والعديد من المشروبات هذه تكون غير صحية.

الصودا تحوي كميات كبيرة من السكر ومواد إضافية محلاة صناعية، وحتى المشروبات الغازية الخاصة بالحمية التي تحوي كمية قليلة أو معدومة من السعرات الحرارية، إلا أنها تحوي على مواد حافظة.

الكوكتيلات غالبًا ما تحوي على السكر، إلا أن الكوكتيلات التي تقدم في الكافيهات لا تحوي على الفاكهة الطازجة وتحوي بدلًا من ذلك محليات صناعية، وملونات الطعام.

معظم مشروبات الطاقة تحوي كميات غير صحية من الكافيين، السكر، الملونات الصناعية، والمواد الحافظة، هذه المشروبات تزود الشخص بطاقة قصيرة المدة ولكنها تحمل العديد من التأثيرات السلبية طويلة الامد على الجسم.



-الاطعمة التي تحتوي كميات كبيرة من الماء:

ينصح الاطباء بتناولها حيث تمد الجسم بنسة من الماء الى جانب فوائدها للجسم ومنها:

الخيار

الجرجير

التفاح

الكرفس

الخس

البطيخ

الخوخ