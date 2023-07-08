بعد سقوط «لعبة جمصة».. حوادث الملاهي عرض مستمر.. «البوابة نيوز» ترصد أبرز الوقائع خلال العام الجاري

لم تكن حادثة سقوط لعبة داخل ملاهي بمصيف «جمصة» في محافظة الدقهلية، الأولى هذا العام إلا أنها باتت متكررة نتيجة الإهمال والاستخدام الخاطئ والسرعة الزائدة، ليكون الضحية أطفال وبالغين لا ذنب لهم.

خلال التقرير التالي، ترصد «البوابة نيوز» أبرز حوادث الملاهي التي وقعت منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، كالآتي:

إصابة 13 شخص في حادث الملاهي بجمصة

أصيب 10 أشخاص بجروح ما بين خطرة ومتوسطة وتحويل 3 أشخاص للعناية المركزة، وذلك إثر سقوط لعبة داخل ملاهى بمصيف جمصة محافظة الدقهلية، أثناء تواجدهم بداخلها، وجرى نقل المصابين لمستشفيات جمصة المركزى وبلقاس والأزهر الجامعى بدمياط الجديدة.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة بسقوط لعبة داخل ملاهى للألعاب الترفيهية، ووجود جرحى ومصابين.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط لعبة «المنخل»، وذلك خلال تشغيلها، ولعدم توافر اشتراطات السلامة والأمان سقطت وبداخلها عدد كبير من الأشخاص مما تسبب في اصابة 13 شخصا بإصابات بالغة ما بين حرجة ومتوسطة.

أصيب فى الحادث كلًا من: «منة الله سعد محمد ابراهيم، 23 عامًا مقيمة محافظة القاهرة ومصابة بجرح قطعي أعلى الحاجب، أحمد علي المرشدي عبدالعفار، 21 عامًا، مصاب بجرح قطعي متهتك بالذراع الأيسر، علي عزالدين سعد، 31 عاما، مقيم مركز بلقاس ومصاب بجرح قطعي باليد اليسرى، خلود أيمن حسن محمد، 15 عامًا، مقيمة مركز بلقاس، مصابة بجرح قطعي بإصبع اليد اليسرى، أسامة عاطف حسين محمد، 15 عاما، مقيم بلقاس ومصاب بجرح قطعي باليد اليسرى، وشقيقتة هناء عاطف حسين محمد،11 عامًا مصابة بجرح قطعي بإصبع اليد اليسرى،أحمد بكر إبراهيم، 35 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالذراع الأيمن، عمر عبدالعزيز رشاد، 32 عامًا، مصاب بجرح قطعي بالذراع الأيمن، يوسف سعد محمد ابراهيم، 14 عامًا ومقيم المنصورة، مصاب بجرح قطعي باليد اليسرى».

أكد ايمن عزت رئيس مدينة جمصة، بمحافظة الدقهلية، خروج 7 حالات من مصابي حادث سقوط لعبة بأحد الملاهي، موضحًا أن المصابين تماثلوا للشفاء ولا يزال حالتين فقط بمستشفي الأزهر بدمياط في حال، مستقرة ولكن تحت الملاحظة.

مراجعة تراخيص الألعاب بالدقهلية

وأصدر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية توجيه لرؤساء المدن والأحياء بمراجعة تراخيص الألعاب والملاهي بنطاق كل مركز ومدينة وحي والتأكد من توافر اشتراطات الأمن الصناعي ومراجعة صيانة الألعاب، كا قرر المحافظ تشكيل لجنة من الأمن الصناعي لمراجعة جميع الألعاب والملاهي الموجودة في نطاق المحافظة بالكامل، وإغلاق الملاهي المخالفة ومصادرة الألعاب غير الصالحة فورا حرصا على حياة الأطفال بالإضافة لمراجعة اشتراطات الأمن الصناعى والتأمين للألعاب داخل النوادى ومراكز الشباب.

وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة مراجعة كل التراخيص الخاصة بالملاهي ومناطق الألعاب المنتشرة بالحدائق العامة والشوارع الرئيسية.

حادث سقوط لعبة في شبين القناطر

وفي يونيو الماضي، شهدت مدينة شبين القناطر بالقليوبية، سقوط إحدى ألعاب الملاهى ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم أطفال فيما جرى نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقت أجهزة أمن القليوبية، إخطارًا بالحادث، وتبين من المعاينة أن الحادث وقع داخل ملاهى الدولفين إثر إنقلاب لعبة بالأطفال أثناء اللعب، وأسفر عن إصابة 5 بإصابات خفيفة ومتوسطة وتم نقلهم لمستشفي شبين القناطر الشاملة وخرجوا جميعا بعد تلقي العلاج.

وأسماء المصابين هم: «أحلام أحمد عبد الرحمن 14سنة كفر شبين اشتباه كسر بالذراع اليسرى وحبيبة محمد البجوتي 13سنة كفر شبين كدمات بالظهر، وفاطمة الزهراء محمود 11 سنة اشتباه كسر بالساق اليسرى وحنين وحيد ربيع 16 سنة طحانوب اشتباه كسر بالعمود الفقري وليلى أحمد حسيب 17 سنة كفر شبين اشتباه كسر بالساق اليسرى».

وكشفت التحريات أن الملاهي صادر لها قرار غلق وتم تشمعيها بالشمع الأحمر منذ فترة قصيرة بعد وقوع حادث مماثل في العام الماضي، وجرى إعادتها للعمل بالمخالفة.

حادث سقوط لعبة داخل إحدى الملاهي في الإسكندرية

وفي شهر مايو الماضي، شهد مول تجارى شهير بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية سقوط إحدى ألعاب الملاهى، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، بينهم أطفال، فيما جرى نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تبين من الفحص، أنه أثناء استقلال 3 مواطنين، بينهم أطفال، للعبة دوارة بمدينة الملاهي المشار إليها، انفصل المقعد الخاص بها عن العمود الحامل، ما أدى لسقوط الثلاثة على ثلاثة أشخاص آخرين، وأصيب المواطنون الستة بكسور وجروح وسحجات وجرى نقلهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى إيقاف اللعبة عن العمل، حفاظًا على سلامة المواطنين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

وفاة شاب في قنا نتيجة سقوطه من لعبة في إحدى الملاهي

ولفظ شاب أنفاسه الأخيرة، بعد 3 أيام قضاها في العناية المركزة بإحدى مستشفيات قنا، عقب سقوطه من ملاهي خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، ومشاركته مع أصدقائه أجواء الاحتفال، حيث سادت حالة من الحزن بين قرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا، مسقط رأس الشاب المتوفى، عقب اعلان عن وفاته متأثرًا بالإصابة التى لحقت به خلال الاحتفال مع أصدقائه بملاهي العيد.

أصيب عبد الرحمن عدلى 21 عاما، حاصل على مؤهل متوسط، فى الرأس، عقب سقوطه من أحد الألعاب بالملاهي خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، ما استدعى نقله إلى العناية المركزة، ثم توفي متأثرًا بالإصابة.