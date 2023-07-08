أسوان تستعد لإزالة 836 حالة تعد

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى الجهات التنفيذية بضرورة التعاون والتنسيق بين مديرية الأمن والوحدات المحلية ، ومسئولى الزراعة وحماية الأراضى ، ووحدة المتغيرات المكانية ، وكافة فروعها بالمراكز والمدن ، للإعداد الجيد لحملات المرحلة الثالثة للموجة الـ ٢١ ، والتى ستبدأ اليوم السبت ٨ يوليو الجارى وتستمر حتى ٢٨ من نفس الشهر ، وذلك فى إطار التصدى لكافة أشكال التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها فى المهد ، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بفرض هيبة الدولة وسلطة القانون بإسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات .

وكشف اللواء أشرف عطية عن أنه مستهدف إزالة عدد 1117 حالة تعد خلال المرحلة الثالثة حيث تم إزالة 500 حالة تعدى منها خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك قبل إنطلاق فعاليات هذه المرحلة ، ومتبقى 836 حالة تعد ، منها 792 حالة تعدى مبانى ، و 44 حالة تعد على أراضى زراعية .

لافتاً إلى أن محافظة أسوان حققت خلال المرحلتين الأولى والثانية نتائج على الأرض حيث أثمرت عن إزالة نحو 500 حالة تعد بإجمالى مساحات وصلت إلى 222 ألفا و 354 م2 ، وذلك من خلال حملات الإزالة المكبرة التى قامت بتنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة بمديريات الرى والزراعة والسكك الحديدية .

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