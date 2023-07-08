ما هو الجلوتين وأضراره على البشرة والصحة؟

الجلوتين هو بروتينات طبيعية يمكن العثور عليها في العديد من الأطعمة، وهو مركب بروتيني موجود بشكل طبيعي في بعض الحبوب، بما في ذلك القمح والشعير والشوفان ويعاني الكثيرون من مشكلة حساسية الجلوتين التي لا تؤثر فقط على الجهاز الهضمي وإنما على تؤثر البشرة أيضًا.



أضرار الجلوتين على البشرة:



التهاب الجلد الهربسي الشكل وهو طفح جلدي ينجم عن استهلاك الجلوتين ويسبب الحكة الشديدة والشعور بالحرقان ويصيب في الغالب منطقة أسفل الظهر والركبتين ومؤخرة العنق والمرفقين والرأس.

يعاني أغلب الأشخاص المصابين بحساسية الجلوتين من الجفاف الشديد والحاد في الجلد، ومع ذلك ليس من الواضح ما إذا كانت حساسية الجلوتين هي السبب في هذا الجفاف.



الصدفية لكن لم تثبت الأبحاث بشكل قطعي العلاقة بين الصدفية والجلوتين، ومع ذلك قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من الصدفية بالتحسن عند اتباعهم نظامًا غذائيًا خاليًا من الجلوتين.



الأكزيما والتي تعد أيضًا نوعًا آخر من الطفح الجلدي، وهي بقع بيضاء متقشرة تظهر على أماكن مختلفة من الجلد. في الغالب يعاني منها الأطفال، ولكن يمكن أن تصيب البالغين في بعض الأحيان.



داء الثعلبة هو حالة تحدث بسبب اضطراب جهاز المناعة الذي يؤدي إلى مهاجمة بصيلات الشعر وبالتالي تساقط الشعر.



الشرى المزمن ويظهرعلى شكل طفح جلدي، وله العديد من الأسباب المحتملة وقد يساعد اتباع نظام غذائي خالي من الجلوتين على علاج هذه الحالة في غضون أسابيع.



حب الشباب فبعض الأشخاص قد يخف لديهم ظهور حب الشباب بمجرد اتباع نظام غذائي خالي من الجلوتين، إذ أن الأطعمة منخفضة الكربوهيدرات تساعد على التخلص من البثور.



الأطعمة الغنية بالجلوتين:

الحبوب مثل: القمح، وحبوب الجاودار، والشعير، والشوفان، والبرغل المصنوع من القمح.

الصلصات الجاهزة، مثل صلصة الصويا، وصلصة اللحم أو الدجاج.

أنواع مختلفة من الخبز والكعك والفطائر.

اللحم المصنع مثل المرتديلا، والنقانق.

أصابع البطاطا المقلية والمقرمشات والشيبس.

رقائق الإفطار.

المعكرونة.

الحلوى.