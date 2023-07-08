"معاك من أول يوم" .. محافظ أسوان يتابع مبادرة 100 يوم صحة

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المتواصلة من مديرية الصحة وإداراتها المختلفة فى تنفيذ فاعليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " 100 يوم صحة " ، تحت شعار" معاك من أول يوم" ، للكشف الطبي على المواطنين بالمجان من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة ، بجميع المراكز والقرى والأحياء، وتستمر على مدار 100 يوم حتى أكتوبر القادم .

وأكد محافظ أسوان على أن المبادرة الرئاسية تستهدف توصيل الخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة للمواطنين في أقرب نقطة لأماكن إقامتهم أو تواجدهم ، وهو الذى يعكس حرص الدولة والحكومة على الإرتقاء بجودة الخدمات الصحية وعدم إقتصاهارها فقط على المنشآت الصحية فقط . مشيراً إلى أن المحافظة قدمت كافة أوجه الدعم لإنجاح فاعليات هذه الحملة الكبيرة والتى تقدم خدماتها فى 59 نقطة بمختلف مدن ومراكز المحافظة منذ 25 يونيو الماضى ، كما أن هناك تنسيق مستمر مع وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار لتنظيم القوافل الطبية بالقرى والنجوع ، وخاصة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتوصيل الخدمات الصحية والعلاجية المتنوعة لأهلنا فى المناطق المحرومة والنائية .

من جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى بأن فاعليات " حملة 100 مليون صحة " أسفرت جهودها حتى الآن عن تنفيذ 12 ألف و406 خدمة بنسبة 63.3 من المستهدف ، كما تم تكثيف الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي للتعريف بخدمات المبادرة بالمساجد والكنائس ومجالس المدن ومراكز الشباب والوحدات والمراكز الطبية ، بالإضافة إلى تكثيف اللقاءات الجماهيرية وإنتشار فرق التواصل المجتمعي بجميع مراكز وقرى المحافظة ، لافتاً إلى أن الحملة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين ، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة إلى جانب توافر كافة الخدمات والمستلزمات والأدوات الطبية لتقديم خدمات طبية وعلاجية تليق بمواطني المحافظة .

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