نجم الجزائر يقرب تريزيجيه من العودة للأهلي

ذكرت تقارير صحفية تركية أن النجم المصري محمود حسن تريزيجيه اقترب من الرحيل عن نادي طرابزون سبور التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "61medya" التركية، أن نادي طرابزون يفكر في بيع محمود تريزيجيه، بعدما تلقى عدة عروض قوية فى وقتٍ سابق، أبرزها من النادي الأهلي الذي يرغب في استعادة نجمه السابق بعد 8 سنوات من رحيله إلى أوروبا.



وأضافت الصحيفة، أن طرابزون سوبر حدد بديل تريزيجيه في حالة الرحيل التعاقد مع يوسف بلايلي نجم منتخب الجزائر.

وكشفت الصحيفة التركية أنه فى حال حسم صفقة يوسف بلايلي، فإن إدارة نادي طرابزون ستوافق على رحيل محمود تريزيجيه.

وكان الأهلي دخل في مفاوضات لضم تريزيجيه في الفترة الأخيرة ولكن المقابل المالي الذي طلبه طرابزون سبور كبير جدا.

يذكر أن محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركى ومنتخب مصر تحدث فى وقت سابق، عن حقيقة عودته إلى النادى الأهلى فى الميركاتو الصيفى المقبل.

وأكد تريزيجيه عبر برنامج "ملعب أون تايم" أنه لديه ذكريات جميلة ولن أنسى أى يوم فى الأهلي ولا فضلهم على، أنا سعيد فى فريقى وعقدى معهم 3 سنوات لست لاعبا حرا، وعندما أقرر العودة سأتحدث مع الأهلى وأتمنى أنهى حياتى فى الأهلى.