ads
السبت 08 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نجم الجزائر يقرب تريزيجيه من العودة للأهلي

محمود تريزيجيه
محمود تريزيجيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ذكرت تقارير صحفية تركية أن النجم المصري محمود حسن تريزيجيه اقترب من الرحيل عن نادي طرابزون سبور التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "61medya" التركية، أن نادي طرابزون يفكر في بيع محمود تريزيجيه، بعدما تلقى عدة عروض قوية فى وقتٍ سابق، أبرزها من النادي الأهلي الذي يرغب في استعادة نجمه السابق بعد 8 سنوات من رحيله إلى أوروبا.

وأضافت الصحيفة، أن طرابزون سوبر حدد بديل تريزيجيه في حالة الرحيل التعاقد مع يوسف بلايلي نجم منتخب الجزائر. 
وكشفت الصحيفة التركية أنه فى حال حسم صفقة يوسف بلايلي، فإن إدارة نادي طرابزون ستوافق على رحيل محمود تريزيجيه.
وكان الأهلي دخل في مفاوضات لضم تريزيجيه في الفترة الأخيرة ولكن المقابل المالي الذي طلبه طرابزون سبور كبير جدا.

يذكر أن محمود حسن تريزيجيه، لاعب طرابزون سبور التركى ومنتخب مصر تحدث فى وقت سابق، عن حقيقة عودته إلى النادى الأهلى فى الميركاتو الصيفى المقبل.

وأكد تريزيجيه عبر برنامج "ملعب أون تايم" أنه لديه ذكريات جميلة ولن أنسى أى يوم فى الأهلي ولا فضلهم على، أنا سعيد فى فريقى وعقدى معهم 3 سنوات لست لاعبا حرا، وعندما أقرر العودة سأتحدث مع الأهلى وأتمنى أنهى حياتى فى الأهلى.

محمود تريزيجيه طرابزون سبور التركي النادي الاهلي