محافظ الغربية يستقبل وزير قطاع الأعمال بمصانع غزل المحلة

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال، وذلك في مستهل زيارته لمصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وذلك بحضور الدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة.

وخلال اللقاء استعرض الوزير والمحافظ الموقف الحالي لمشروعات التطوير التي تتم داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تستحوذ على جانب كبير من مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وتضمنت الزيارة مراجعة موقف تجهيز مصنع غزل (1) الجديد، والذي يعد أكبر مصنع غزل على مستوى العالم، والمقام على مساحة 62500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن/ يوميا من الغزول الرفيعة والسميكة، وتنفذه شركة جاما للإنشاءات، بإجمالي قيمة تعاقدية 780 مليون جنيه.