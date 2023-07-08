أقل القارات كثافة سكانية.. القارة القطبية الجنوبية آخر منطقة مكتشفة على الأرض

تعتبر القارة القطبية الجنوبية آخر منطقة مكتشفة على الأرض، موجودة في أقصى جنوب الأرض، وتضم القطب الجنوبي الجغرافي وتقع في المنطقة القطبية الجنوبية في نصف الكرة الجنوبي، وهي خامس أكبر قارة بمساحتها وأبرد القارات وأكثرها جفافًا ورياحًا وتقدر مساحتها بما يعادل 14,200,000 كيلومتر مربع.

والقارة القطبية الجنوبية أقل القارات كثافة سكانية دون منازع، مع كثافة تقدر بنحو 0.00008 شخص لكل كيلومتر مربع ويغطي الجليد نحو 98% منها، ويبلغ متوسط سمكه 1.9 كـم وصلت درجة الحرارة في القارة القطبية الجنوبية إلى −89.2 درجة مئوية (أو حتى -94.7 درجة مئوية ( حسب القياسات المأخوذة من الفضاء.

ومع ذلك، يكمن ما يعادل 80% من احتياطيات المياه العذبة في العالم هناك لرفع المستوى العالمي لسطح البحر نحو 60 مترًا (200 قدم) في حال ذوبانها بالكامل ووصلت أول رحلة استكشافية روسية إلى القطب الجنوبي بقيادة عام 1820 وتصنف القارة القطبية الجنوبية بمثابة آخر منطقة مكتشفة على الأرض في التاريخ المسجل ويقيم ما يتراوح بين 1000 و5000 شخص من بلدان عدة في قواعد البحوث المنتشرة في جميع أنحاء القارة.

وجد مساحة كبيرة من المناطق المغطاة بتراكيز منخفضة من الأوزون أو ما يسمى “ثقب الأوزون” فوق القارة القطبية الجنوبية يعزى حدوث ثقب الأوزون إلى انبعاث مركبات الكلوروفلوروكربون في الغلاف الجوي، ما يحلل بدوره الأوزون إلى غازات أخرى.