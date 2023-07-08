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السبت 08 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجمعة المقبل.. المستشار الألماني يستقبل رئيس وزراء فنلندا

المستشار الألماني
المستشار الألماني أولاف شولتس
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قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية ستيفن هيبيشترايت، إن المستشار الألماني أولاف شولتس سيستقبل رئيس وزراء جمهورية فنلندا بيتيري أوربو، يوم الجمعة المقبل، استقبالا شرفيا بمقر المستشارية الفيدرالية بالعاصمة برلين.
وأضاف المتحدث - في بيان للحكومة الألمانية اليوم السبت - أن المباحثات سيتم التركيز فيها على القضايا الثنائية والأوروبية، فضلا عن الملفات المتعلقة بالسياسة الأمنية بالإضافة إلى القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

بانكوك فنلندا برلين