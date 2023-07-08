الجمعة المقبل.. المستشار الألماني يستقبل رئيس وزراء فنلندا

السبت 08/يوليو/2023 - 01:35 م

قال المتحدث باسم الحكومة الفيدرالية الألمانية ستيفن هيبيشترايت، إن المستشار الألماني أولاف شولتس سيستقبل رئيس وزراء جمهورية فنلندا بيتيري أوربو، يوم الجمعة المقبل، استقبالا شرفيا بمقر المستشارية الفيدرالية بالعاصمة برلين.

وأضاف المتحدث - في بيان للحكومة الألمانية اليوم السبت - أن المباحثات سيتم التركيز فيها على القضايا الثنائية والأوروبية، فضلا عن الملفات المتعلقة بالسياسة الأمنية بالإضافة إلى القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.