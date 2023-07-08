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السبت 08 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

سبب ظهور غدة بشكل مفاجئ في مفصل معصم اليد

الغدة
الغدة
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يظهر لدى الكثير من الناس غدة على مفصل كف اليد بشكل مفاجىء ويكون الأمر مزعج ومقلق لدى البعض وأحيانا تكون مصحوبة بألم واحيان آخرى غير مؤلمة، وتعرف بالغدة العقدية وهي عبارة عن كيس مملوء بالسوائل يظهر عادة فوق المفصل أو الوتر.

ومن أعراضها (ورم، ألم، ومشكلة عند تحريك المفصل) ويتم التشخيص عادة عن طريق الفحص السريري من قبل الطبيب في العيادة لكن في بعض الأحيان قد يطلب بعض الصور التشخيصية مثل الموجات فوق الصوتية أو الرنين المغناطيسي اذا لم يكن التشخيص واضح منذ البداية.

وعادة لا ينصح بأي تدخل جراحي لها اذ أنها ممكن أن تختفي تلقائيا مع الوقت لكن اذا كانت مزعجة للمريض من ناحية جمالية أو وظيفية فان الطبيب يقوم بأحد هذين الأمرين: (سحب السائل الموجود في الغدة بابرة، ازالة الغدة كاملة جراحيا و ترميم الانسجة المحيطة اذا ألحق بها اي ضرر من الغدة).

كيس مملوء بالسوائل الغدة العقدية فوق المفصل أو الوتر