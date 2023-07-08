سبب ظهور غدة بشكل مفاجئ في مفصل معصم اليد

يظهر لدى الكثير من الناس غدة على مفصل كف اليد بشكل مفاجىء ويكون الأمر مزعج ومقلق لدى البعض وأحيانا تكون مصحوبة بألم واحيان آخرى غير مؤلمة، وتعرف بالغدة العقدية وهي عبارة عن كيس مملوء بالسوائل يظهر عادة فوق المفصل أو الوتر.

ومن أعراضها (ورم، ألم، ومشكلة عند تحريك المفصل) ويتم التشخيص عادة عن طريق الفحص السريري من قبل الطبيب في العيادة لكن في بعض الأحيان قد يطلب بعض الصور التشخيصية مثل الموجات فوق الصوتية أو الرنين المغناطيسي اذا لم يكن التشخيص واضح منذ البداية.

وعادة لا ينصح بأي تدخل جراحي لها اذ أنها ممكن أن تختفي تلقائيا مع الوقت لكن اذا كانت مزعجة للمريض من ناحية جمالية أو وظيفية فان الطبيب يقوم بأحد هذين الأمرين: (سحب السائل الموجود في الغدة بابرة، ازالة الغدة كاملة جراحيا و ترميم الانسجة المحيطة اذا ألحق بها اي ضرر من الغدة).