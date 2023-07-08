سر ضوء القمر ليلا رغم أنه جسم معتم

القمر جسم معتم ولكنه يضىء الأرض في الليل،ح حيث يشع القمر الضوء لأنه يعكس أشعة الشمس الساقطة عليه، وعلى الرغم من أنه يبدو منيراً للغاية، إلا أنه يعكس ما نسبته 3-12% فقط من ضوء الشمس الساقط عليه، ولذلك يعد القمر من أكثر الأجرام السماوية المعتمة، ويظهر مضيئاً في الليل فقط؛ نظراً لقربه الشديد من الأرض.

يتكون سطح القمر من مناطق مضيئة، ومناطق مظلمة تسمى ماريا وتتفاوت هذه المناطق في ألوانها وفقاً للصخور المكونة لها والتي تختلف في تركيبها وعمرها ويجدر بالذكر أن معدل دوران القمر حول محوره يساوي معدل دورانه حول الأرض، مما يجعل نفس الوجه منه دائماً مواجهاً للأرض، بينما يسمى جانب القمر البعيد والذي لا نراه من الأرض بالجانب المظلم.

وآلية انعكاس الضوء عن القمر عند سقوط أشعة الشمس على سطح خشن مثل القمر فإن الضوء ينعكس في جميع الاتّجاهات في عمليّة تسمّى الانعكاس العشوائي ويعتمد مقدار شدّة إضاءة القمر على ثلاثة عوامل:

-اضاءة الجسم:

يمثل كمية الضوء التي يعكسها الجرم السماوي في أي اتجاه بالنسبة إلى كمية الضوء الإجمالية الساقطة عليه، وكلما زادت هذه النسبة كلّما زاد إشعاع الجسم.

-كمية الضوء الإجمالية الساقطة على الجسم:

إن الأجرام السماوية التي تتلقى قدراً أكبر من ضوء الشمس تشع بصورة أكبر.

-المسافة بين الجسم وعين المراقب:

إن الكواكب والأقمار الأقرب إلى الأرض تعكس كمية أكبر من الضوء إليه، وبالتالي تظهر للمراقب الموجود على الأرض على أنها أكثر إشعاعاً.