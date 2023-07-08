"آثار الجورى" معرض لتعليم السيدات الزراعة بالمجان فى بنها

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، تقريرًا حول "آثار الجوري" معرض لتعليم السيدات الزراعة بالمجان في بنها.

وقالت آثار دياب، صاحبة معرض زهور آثار الجوري في مدينة بنها: "مشروعي إني بعمل حاجة بحبها، لأن هذا المجال ليس تخصصي إطلاقًا، وأنا أعمل بتفتيش الآثار وليس الزراعة، لكن لأني بحب الزرع جدًا من زمان فكنت حابة إن كل الناس تحب الزرع معايا".

وتابعت: "إحنا بنزرع كل أنواع النباتات سواء نباتات زينة ونباتات ظل داخلي أو نباتات شمس، وبدأنا نعلم السيدات زراعة الطماطم والفلفل والملوخية والخضروات في المنزل، وحققنا نجاحًا كبيرًا بفضل الله".

وقالت إحدى المتدربات: "استفدت من المعرض كيفية الحفاظ على الزرع في المنزل، والفرق بين نباتات الزينة والنباتات المثمرة، إضافة إلى أن المعرض مجاني".