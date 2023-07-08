مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني يكشف عن الحل السريع لمشكلة الفجوة الدولارية

قال سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن اللجنة وضعت يدها على بعض المشكلات وحللت الواقع وستعقد المزيد من ورش العمل مع الخبراء ورجال الأعمال وجمعيات المستثمرين للخروج بخطة متكاملة.

وأضاف صبري خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت: "الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الحوار الوطني بالخروج بتوصيات، وبالتالي يجب أن نخرج بتوصيات مميزة قابلة للتطبيق على أرض الواقع وبها كل التفاصيل".

وتابع: "في السنوات الماضية كان يصل إلينا ما يتراوح بين 6 إلى 7 ملايين دولار استثمار أجنبي مباشر، وهذا يسمى بصافي التدفقات الأجنبية المباشرة لمصر، وفي السنة الأخيرة بلغت الاستثمارات الأجنبية 10.6 مليار دولار.. مصر دولة كبيرة وتستهدف الوصول إلى ضعف هذا الرقم".

وأكد صبري أن "الفجوة الدولارية التي نعاني منها في الاقتصاد المصري حلها السريع هو الاستثمار الأجنبي المباشر.. قطاع البترول والغاز والاستكشاف يستحوذ على نسبة كبيرة، يليه قطاع الصناعة التحويلية ثم قطاع السياحة وقطاع التشييد والبناء، ولدينا بعض القطاعات في مصر مازالت غير مستهدفة للمستثمر الأجنبي مثل قطاع الزراعة، ويجب العمل على تطويرها، والدولة لديها مشروعات مميزة في هذا الصدد مثل محور الضبعة ومشروع مستقبل مصر، هذه الأراضي يمكن طرحها على بعض المستثمرين الأجانب لعمل زراعة حديثة ومتطورة".





