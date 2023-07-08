مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: مصر الأولى في أفريقيا على مستوى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

قال سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر منذ 2015-2016 جعلت الاقتصاد المصري اقتصادا مرنا لديه استعداد لتلقي أي مشكلات او صدمات، حيث أصبحت مصر قادرة على جذب الاستثمار.

وأضاف صبري خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية،اليوم السبت: "مصر الأولى في أفريقيا على مستوى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والثاني عربيا بعد الإمارات، وفي هذا العام تلقت مصر 11.6 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة كأعلى رقم في تاريخ مصر".

وتابع: “لجنة الاستثمار بالحوار الوطني عقدت 4 جلسات، وكان هناك جلسة مشتركة مع لجنة الصناعة، وكانت أول جلسة مشتركة، وخرجنا بمخرجات كثيرة من الخبراء والأحزاب السياسية والمشاركين الممثلين للدولة، منها إيجاد حل ناجز وعادل لمشكلة البيروقراطية، ونحتاج إلى خريطة استثمارية حقيقية لمصر فيها كل الفرص واضحة ويتم تحديثها بشكل مستمر”.

وأضاف: "كما أن هناك حاجة ماسة إلى العمل على قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، فهذا القانون رائع للغاية وفيه حوافز ضخمة جدا للمستثمر، ولكن مازالت هناك قوانين أخرى وفاعلة تتعارض مع هذه القرارت والقوانين".



