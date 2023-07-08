تعرف على عروض قصور الثقافة المشاركة بالمهرجان القومي للمسرح

شكلت الهيئة العامة لقصور الثقافة لجنة عليا لمشاهدة العروض المسرحية لفرق الأقاليم لاختيار عدد ٦ عروض تشارك فى المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته السادسة عشرة.

وقد قامت اللجنة بمشاهدة عدد خمسة عروض لكل إقليم وفقاً لترتيب تصعيدهم من خلال لجان التحكيم الإقليمية تحقيقاً لمبدأ المساواة بين جميع الأقاليم .

وقد تشكلت اللجنة العليا من : د أسامة أبو طالب ، د. عادل عبده، محمد بهجت ، د. هانى كمال، تامر كرم ، د. عمرو الأشرف ، وليد الشهاوى

وقد وقع اختيار اللجنة على عدد ستة عروض مسرحية للمشاركة فى المهرجان القومى للمسرح المصرى ، بواقع ٥ عروض لفرق الأقاليم والتجارب وعرض واحد لفرق النوادى ، وهى كما يلى :

السراج لقصر ثقافة طنطا ، يهودى مالطة لقومية الاسكندرية ، رضا لقومية الإسماعيلية ، عادلون لإقليمية بورسعيد ، سالب واحد لقصر ثقافة المحمودية ، مسافر ليل لنادى مسرح الأنفوشى .

واستقر رأى اللجنة على اختيار عرضى : "الدمية البرية" لقومية القاهرة و "اغتصاب" لقصر ثقافة الأنفوشى ، وفقاً لترتيب اللجنة كعرضين احتياطيين.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا قد شاهدت ستة عروض مسرحية لإقليم غرب ووسط الدلتا ، حيث شاهدت عروض هذا الإقليم لجنتان مختلفتان ، الأولى شاهدت عدد ثلاثة عروض فقط من إجمالى عروض الإقليم الـ ٢٠ ، ثم تغيرت اللجنة نظراً لاعتذار عضوين من أصل ثلاثة تشكلت منهم لجنة التحكيم ، فقامت اللجنة الثانية بمشاهدة باقى العروض المسرحية (١٧ عرض) وقامت بتصعيد خمسة منها كباقى الأقاليم التزاما بمبدأ العدالة ، فكان إجمالى العروض التى تم تصعيدها من إقليم غرب ووسط الدلتا ستة عروض مسرحية من واقع مشاهدة اللجنتين .