منظمة حظر الأسلحة الكيماوية: العالم يتخلص من كل "الأسلحة الكيماوية" المصرح عنها

السبت 08/يوليو/2023 - 12:57 م

أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن كل المخزونات المصرح عنها "تم تدميرها بشكل لا رجعة فيه"، وذلك في أعقاب إعلان الولايات المتحدة تدمير آخر ما تملكه من هذه الأسلحة.

وقال المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس - في بيان اوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم السبت - إن "إنجاز تدمير كل المخزونات المصرح عنها من الأسلحة الكيماوية هي محطة مهمة".

وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا، أن خطوة الولايات المتحدة، وهي آخر دولة كانت تمتلك أسلحة كيماوية، تعني أنه "تم التأكد من تدمير كل مخزونات الأسلحة الكيماوية المصرح عنها بشكل لا رجعة فيه".

لكن المنظمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام حذرت من أن استخدام هذه الأسلحة في الأعوام الماضية، يعني أن على العالم البقاء يقظا حيال انتشارها.

وشدد أرياس على أن "الاستخدام الحديث والتهديدات باستخدام مواد كيماوية سامة كأسلحة، يؤشر إلى أن الحؤول دون عودة هذه الأسلحة سيبقى أولوية بالنسبة إلى المنظمة".