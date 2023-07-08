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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصومال: مقتل عنصرين من الميليشيات الإرهابية بمحافظة شبيلى السفلى جنوب البلاد

تنظيم القاعدة
تنظيم القاعدة
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 نجحت قوات حفظ السلام الإفريقية "أتميس" في تصفية عنصرين من المليشيات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة بمحافظة شبيلى السفلى جنوبي الصومال.
وأكد المتحدث باسم القوات الإفريقية العقيد عبدالله حسن غنلي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية اليوم /السبت/ - مقتل عنصرين من المليشيات الإرهابية حاولا شن هجوم في منطقة "بلد الأمين" التابعة لمحافظة شبيلى السفلى، مشيرا إلى أن القوات الإفريقية استولت على الأسلحة التي كانت في حوزة الإرهابيين.
يشار إلى أن منطقة "بلد الأمين" تعد منطقة زراعية وتقع على بعد 82 كلم جنوب غربي العاصمة مقديشيو.

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