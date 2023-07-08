زيلينسكي يزور جزيرة الثعبان في ذكرى مرور 500 يوم على الصراع الأوكراني-الروسي

السبت 08/يوليو/2023 - 12:53 م

زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جزيرة الثعبان في ذكرى مرور 500 يوم على اندلاع الصراع الأوكراني-الروسي.

وقال زيلينسكي - في تعليق على فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للزيارة حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم السبت -"500 يوم على اندلاع الحرب الشاملة. جزيرة الثعبان الجزيرة الحرة لأوكرانيا الحرة".

وأعرب الرئيس الأوكراني عن امتنانه لكل من قاتل هنا ضد المحتلين، مضيفا "نحن نحيي ذكرى الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في هذه المعركة وهي واحدة من أهم المعارك خلال الحرب".

وأضاف زيلينسكي أنه "على الرغم من أن هذه قطعة صغيرة من الأرض في منتصف البحر الأسود، إلا أنها دليل عظيم على أن أوكرانيا ستستعيد كل شبر من أراضيها".

وتابع: "أود أن أشكر من هنا، من مكان النصر هذا، كل جندي من جنودنا على هذه الأيام الـ500".