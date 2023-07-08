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السبت 08 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع شخصين في تصادم سيارتين بالواحات البحرية بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
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لقي شخصين مصرعهما في حادث تصادم سيارتين نقل بطريق القاهرة الواحات بجوار الريست دائرة قسم شرطة الواحات البحرية بالجيزة.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفاداه وقوع حادث تصادم بطريق القاهرة الواحات بجوار الريست دائرة القسم،

على الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين وقوع حادث تصادم سيارتين نقل وأسفر الحادث عن مصرع شخصين جري نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة مستشفى الواحات المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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