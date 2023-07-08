ads
السبت 08 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس بعثة حج الجمعيات أ: عودة 3074 حاجًا إلى مصر و14 يوليو عودة آخر فوج

حجاج
حجاج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أعلن أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، ورئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، أن البعثة تنتهي اليوم من تفويج آخر فوج من حجاج الجمعيات من مطار جدة إلى القاهرة، ليرتفع عدد الحجاج الذين وصلوا إلى البلاد لـ٣٠٧٤ حاجًا، ومن المقرر أن تبدأ البعثة تفويج باقي الحجاج من المدينة المنورة بدءا من غد الأحد وحتى 14 يوليو الجاري.
وقال رئيس البعثة في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إنه يتابع عمل فرق البعثة المنتشرة بالفنادق مقر إقامة الحجاج وأيضا الموجودين بالمطارات للتأكد من جودة سير الإجراءات المتبعة للتأكد من توفير كافة متطلبات الحجاج، مشيرا إلى أن الحالة الصحية للحجيج جيدة دون وجود أية إصابات، حيث تمكن جميعهم من أداء المناسك بسهولة ويسر.

حج الجمعيات الاهلية مطار جدة