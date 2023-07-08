وتأجيل الحكم في طعن الحكومة على قرار عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك للغد

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل جلسة حكمها في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، على حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، الصادر عن محكمة القضاء الإداري، لجلسة الغد.

وفي وقت سابق، أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، بقبول طعني هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ومرتضى منصور، على الحكم الصادر ضد الأخير بعزله من رئاسة الزمالك.

وأوضح تقرير مفوض الدولة في الطعنين الآتيين الطعن الأول: الطعن رقم 97721 لسنة 69 قضائية عليا المقام من مرتضى أحمد محمد منصور، عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ضد وزير الشباب والرياضة بصفته ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بصفته ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية بصفته وهاني شكري نجيب جرجس وعبدالله جورج عبده سعد وإبراهيم سعيد عبدالغني ومصطفى سيد عبدالخالق.