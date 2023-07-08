الاستخبارات العراقية: القبض على 286 إرهابيا وتاجر مخدرات خلال أسبوع

السبت 08/يوليو/2023 - 12:44 م

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم /السبت/ القبض على 286 إرهابيا وتاجر مخدرات خلال أسبوع.

وذكرت وكالة الاستخبارات - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم/ السبت/ - أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية تمكنت خلال الأسبوع الماضي من القبض على 616 متهمًا وفق مواد مختلفة، وكذلك القبض على 73 إرهابيًا و213 تاجر مخدرات في بغداد والمحافظات".

وأوضحت الوكالة أنه تم العثور على 1156 من الحبوب المخدرة، و2535 كيلوجرامًا من مادة الكرستال و3 أطنان من الأدوية المهربة، مشيرة إلى أنه تم العثور على 59 قطعة سلاح مختلفة و3 عبوات بالإضافة إلى 3 مواقع لتهريب النفط ومشتقاته والقبض على 16 شخصا.