فحص 1373 مواطنا من المقبلين على الزواج بالقليوبية

قال الدكتور وليد عبدالمقصود، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إنه جرى فحص 122 طفلا من حديثي الولادة للأمراض الوراثية، كما جرى فحص المبكر على سرطان الثدي لعدد 33926 سيدة، وفحص 1373 مواطنا من المقبلين على الزواج، وفحص 26743 مواطنا للكشف المبكر عن الأورام، وفحص فيروس سي لعدد 21 مواطنا، كما جرى فحص السمع لعدد 21110 أطفال حديثي الولادة.

وجرى فحص الأمراض المزمنة لعدد 1727 من كبار السن، وفحص عدد 8081 مواطنا للاعتلال الكلوي لافتا الي أن وزارة الصحة والسكان، خصصت الخط الساخن رقم 15335، للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة 100 يوم صحة، حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات اللازمة وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن مديرية الصحة تواصل جهودها في تنفيذ حملة "100 يوم صحة"، تحت شعار" معاك من أول يوم"، للكشف الطبي على المواطنين بالمجان من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة ، بجميع المراكز والقرى والأحياء، وتستمر حتى أكتوبر القادم.