وزير دفاع أوكرانيا يشكر أمريكا لموافقتها تزويد بلاده بقنابل عنقودية

السبت 08/يوليو/2023 - 12:39 م

أعرب وزير الدفاع الأوكراني "ألكسي ريزنيكوف" عن شكره اليوم السبت، للولايات المتحدة الأمريكية على موافقتها تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية.

وقال ريزنيكوف - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلتها قناة "سي إن إن" الأمريكية - إن أوكرانيا كانت قد طلبت بشكل رسمي هذه الأنواع من الذخائر، مشيرا إلى "أنني أرغب في التأكيد أنه من خلال ممارسة حقنا في الدفاع عن النفس، فإننا سنواصل الامتثال الصارم بكافة الاتفاقيات الإنسانية الدولية التي وقعتها أوكرانيا وقامت بالمصادقة عليها".

وأكد ريزنيكوف أن أوكرانيا ستلتزم بالمبادئ التي أبلغت بها الولايات المتحدة الأمريكية وشركائها، والتي تشمل استخدام الذخائر من أجل تحرير الأراضي الأوكرانية المعتف بها دوليا، واستخدامها في المناطق غير الحضرية.