إياتا: تراجع الطلب على الشحن الجوي في أفريقيا بنسبة 2.4% خلال مايو الماضي

السبت 08/يوليو/2023 - 12:39 م

ذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) بأن الطلب على الشحن الجوي تراجع في شهر مايو الماضي بنسبة 2.4% في قارة أفريقيا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2022.

وأوضح الاتحاد في تقريره لشهر يوليو الجاري أن الشحن الجوي لشهر مايو 2023 في قارة أفريقيا تراجع أيضا بنسبة 0.9% مقارنة بشهر أبريل من العام نفسه.

وأرجع تقرير "إياتا" هذا الانخفاض في حركة الشحن الجوي (المقاس بالطن) إلى تباطؤ حركة التجارة بين قارتي أفريقيا وآسيا، مضيفا أن نمو التدفقات التجارية بين الجانبين انخفض من 18.5% في أبريل 2023 ليصل إلى 11% في مايو من العام نفسه.

وأشار التقرير إلى أن تراجع حركة الشحن الجوي شملت بقية مناطق العالم باستثناء أمريكا اللاتينية التي سجلت الأداء الإيجابي الوحيد في شهر مايو بزيادة بلغت نسبتها 3.6%.

وفي مناطق آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط تراجعت مستويات الشحن الجوي بنسب 3.3% و8.1% و6.7% و3.1% على التوالي.

وأوضح تقرير "إياتا" أن "حركة التجارة العالمية للسلع تراجعت بنسبة 0.8% في أبريل الماضي، بسبب صعوبات الاقتصاد الكلي وقيود سلاسل التوريد"، لافتا إلى أن "الشركات التجارية يبدو أنها تفضل الشحن البحري على الجوي، حيث انكمش الطلب على شحن الحاويات بنسبة 0.2% فقط في أبريل الماضي، بينما ضعف الطلب على الشحن الجوي بنسبة 6.3% على أساس سنوي".

