أصل المثل.. ليه احنا المصريين كل ما نشوف حاجه حلوة نقول "100 فل و14"

أجرت الإعلامية لمياء حمدين جولة خلال حلقة اليوم من برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، سألته فيها عددا من المواطنين عن "100 فل و14".

وقال أحد المواطنين: "المثل ده يعني الحاجة اللي قدامنا حلوة وإن الشخص مبسوط"، وقالت مواطنة أخرى: "لم أسمع بهذا المثل من قبل".

وقال مواطن أخر: "أعرف هذا المثل، لكن هذا النوع من الأمثلة مرّ عليها وقت طويل ولم يعد أحد يقولها".

وفي نهاية التقرير، قالت الإعلامية لمياء حمدين: "المصريون دائما ما يستخدمون جملة 100 فل و14 للتعبير عن شيء في منتهى الجمال والكمال والروعة، لكن أصل الجملة يرجع للحضارة الفرعونية ورسوماتها، وكان لكل كل كائن عدد محدد من المربعات وكان طول الإنسان العادي في الرسومات 19 مربع وعرضه 6 مربعات، وهو ما يساوي 114، ومن هنا جاء المثل 100 فل و14".

