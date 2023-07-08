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السبت 08 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

بدء فتح باب التظلمات للدبلومات الفنية بالبحيرة

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، مقار تلقي تظلمات طلاب الدبلومات الفنية على نتائجهم.

ويتم اعتبارا من اليوم السبت ولمدة ١٥ يوم،  بدء فتح باب التظلمات للدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، حتى الثلاثاء الموافق 25/7/2023.
ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن تنظيم ضوابط الاطلاع على أوراق الإجابة للطلبة المتضررين من نتائجهم في امتحان شهادة إتمام الدراسة للثانوية العامة والدبلومات الفنية والتي تضمنت ما يلي:

أولاً: أن يتقدم الطالب بطلب للاطلاع في موعد غايته خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة.

ثانيا: سداد مبلغ (مائة جنيه) لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال الهيئة القومية للبريد أو إحدى الشركات المتعاقد معها.

وننشر مقار تلقي التظلمات:

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التعليم الفنى الدبلومات الفنية مديرية التربية والتعليم بالبحيرة وزير التربية والتعليم