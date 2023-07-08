محافظ بورسعيد يهنئ القائمين على الصفحة الرسمية للمحافظة لتخطي متابعيها 500 ألف

هنأ اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، القائمين على الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد على الفيسبوك، بمناسبة تخطي عدد المتابعين لها النصف مليون متابع.

محافظ بورسعيد يهنئ القائمين على الصفحة الرسمية للمحافظة لتخطي نصف مليون متابع

وأشاد محافظ بورسعيد، في بيان له، بالمستوى الإعلامي والمهني المتميز للقائمين على إدارة الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد، والذي أسهم في الوصول لأكبر عدد من المتابعين، وتواصل المواطنين المستمر وتفاعلهم معها، خاصة وأنها تضع المواطن في الحدث أولا بأول.

فضلا عن إلقاء الضوء على المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها محافظة بورسعيد، وكذلك دورها في التوعية المجتمعية بما تشهده المحافظة من إنجازات على أرض الواقع، والتواصل مع المواطنين والإجابة عن استفساراتهم، وتنوع القوالب الإعلامية التي تخاطب المواطنين على "السوشيال ميديا".

وطالب محافظ بورسعيد القائمين على الصفحة الرسمية بالاستمرار في تطوير مستوى الأداء الإعلامي، للوصول لأكبر عدد ممكن من المتابعين، والتواصل الفعال مع المواطنين، وعكس الصورة الحضارية لمحافظة بورسعيد، في إطار ما تشهده من تنمية على كافة الأصعدة، وكذلك في إطار الحرص على تنوع المنصات الإعلامية لمحافظة بورسعيد على السوشيال ميديا التي تخاطب المواطنين.