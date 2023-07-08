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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مليون و900 ألف طن.. الزراعة تكشف تفاصيل معدلات صادرات الموالح المصرية

صادرات الموالح المصرية
صادرات الموالح المصرية
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علق الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على وصول صادرات الموالح المصرية إلى مليون و900 ألف طن لأول مرة خلال النصف الأول من عام 2023.

وقال "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، إن جهودا كبيرة بذلت من أجل تحقيق هذا الرقم، مثل مشروعات زيادة القدرة الإنتاجية ومشروعات أخرى لها علاقة بزيادة الكفاءة الإنتاجية وزيادة إنتاجية وحدة الأرض وإنتاجية وحدة المياه.

وأضاف: "كان هناك مشروعات تم تنفيذها بهدف هدف خدمة الفلاح والمزارع المصري وتعظيم الإنتاج بشكل كبير، وكل هذه العوامل أدت إلى وجود منتج عالي الجودة يقدم للمواطن المصري محليا أو يتم تصديره للخارج، ومع خروج مثل هذه المنتجات عالية الجودة نجد ثقة دولية كبيرة تقع على المنتج الزراعي المصري، وهو ما يسهل لنا فتح أسواق جديدة، وتم فتح أكثر من 80 سوق جديد خلال الفترة الأخيرة".

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