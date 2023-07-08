الأرصاد تكشف تفاصيل الظواهر الجوية حتى الخميس المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 08 يوليو إلى الخميس 13 يوليو 2023، حيث يسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر، حار رطب نهـارا على القاهـرة الكبـرى والوجه البحـرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنـوب سيناء وجنوب البلاد، معـتـدل الحرارة رطب لـيـلا على كل الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلى أنه يشهد السبت 08 يوليو، شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبـرى والوجه البحـرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على شواطئ مطروح – الضبعة – العلمين – الإسكندرية – بلطيم – دمياط المطلة علي البحر المتوسط، وتكون سرعة الرياح من 50 : 60 كم/س مما يؤدى إلى ارتفـــاع الأمواج بقيم تتراوح من 2 إلى 3 أمتار.

ويشهد الأحد 09 يوليو والاثنين 10 يوليو 2023، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

كما تنشــط الرياح على شواطئ مطروح – الضبعة – العلمين – الإسكندرية – بلطيم – دمياط المطلة علي البحر المتوسط.

وتكون سرعة الرياح من 50 : 60 كم/س مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 2.75 إلى 3 أمتار.

كما يشهد الثلاثاء 11 يوليو الى الخميس 13 يوليو 2023، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ونصحت الأرصاد المواطنين من أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة .

وأن ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 3:2 درجة مئوية.