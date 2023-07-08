رابط التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي بالبحيرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة عن بدء تنسيق قبول المرحلة الأولى للصف الأول (الثانوى العام والثانوى الفنى ) للطلبة الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

وأكد الأستاذ يوسف الديب وكيل الوزارة أن التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي ( العام - الفنى ) بدء اعتباراً من اليوم السبت الموافق ٨ يوليو ولمدة أسبوعين حتى الخميس ٢٠ يوليو الجارى وذلك وفقاً للتنسيق المعلن سابقا والمعتمد من الدكتورة / نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، والمتضمن تنسيق القبول الصف الأول الثانوي بالتعليم العام بحد أدنى ٢٣٨ درجة لكافة مدارس الثانوي العام، وتنسيق القبول للصف الأول بالتعليم الفنى بحد أدنى ٢٣٠ درجة للثانوى الفندقى و ١٩٠ درجة الصناعى و ١٧٠ درجة الثانوى التجارى و ١٥٠ للزراعى.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على توافر مكان لجميع الطلاب بالمدارس الثانوية بالمحافظة ( العامة والفنية )

واضاف إلى أن عدد الأماكن بمدارس التعليم الثانوي للعام الدراسـي حالياً تبلغ ٦٠٠ فصل في كثافة ٥٠ طالب بإجمالي ٣٠ ألف طالب وطالبة وبذلك تكون درجة القبول للمرحلة الأولى للصف الأول الثانوي هى ٢٣٨ درجة وذلك حرصاً على مصلحة الطلاب وحسب المجاميع التكرارية للشهادة الإعدادية العامة ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

سيتم التقديم على الرابط الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوى العام والثانوى الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

https://tansiksec.emis.gov.eg/