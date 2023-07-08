الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بذخائر عنقودية محظورة.. وروسيا تكشف عن مخاطر طويلة الأمد بسبب القرار

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستزود أوكرانيا بذخائر عنقودية محظورة على نطاق واسع لهجومها المضاد ضد القوات الروسية، وقال زعيم الناتو إن التحالف العسكري سيتحد في قمة الأسبوع المقبل حول كيفية تقريب أوكرانيا من الانضمام إلى الحلف.

الأمين العام للأمم المتحدة

وشككت جماعات حقوقية والأمين العام للأمم المتحدة في قرار واشنطن بشأن الذخائر، وهو جزء من حزمة أمنية قيمتها 800 مليون دولار ترفع إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أكثر من 40 مليار دولار منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وصف الصراع بأنه عملية عسكرية خاصة لحماية الأمن الروسي، إن الولايات المتحدة وحلفائها يخوضون حربًا بالوكالة.

وصرح مسؤول في البنتاجون للصحفيين بأن الذخائر العنقودية ستسلم في إطار زمني مناسب للهجوم المضاد.

الذخائر العنقودية محظورة من قبل أكثر من 100 دولة، ولم توقع روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة على اتفاقية الذخائر العنقودية، التي تحظر إنتاج الأسلحة وتخزينها واستخدامها ونقلها.

وعادة ما تطلق أعدادًا كبيرة من القنابل الصغيرة التي يمكن أن تقتل بشكل عشوائي على مساحة واسعة، تلك التي لا تنفجر تشكل خطرا لعقود بعد انتهاء الصراع.

وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان: "قدمت أوكرانيا تأكيدات مكتوبة بأنها ستستخدم هذه الذخائر بطريقة حذرة للغاية، لتقليل المخاطر التي يتعرض لها المدنيون".

الرئيس الأمريكي جو بايدن

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن القرار بشأن القنابل العنقودية بأنه صعب لكنه قال إن أوكرانيا بحاجة إليها.

واتهمت هيومن رايتس ووتش القوات الروسية والأوكرانية باستخدام الذخائر العنقودية التي قتلت مدنيين.

وانتقد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف نقل الولايات المتحدة لهذه الأسلحة إلى أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن أنتونوف قوله: "إن القسوة والسخرية اللتين تعاملت بهما واشنطن مع قضية نقل الأسلحة الفتاكة إلى كييف مدهشة، الآن، بسبب خطأ الولايات المتحدة، سيكون هناك خطر لسنوات عديدة بأن المدنيين الأبرياء سيتم تفجيرهم بواسطة الذخائر الصغيرة التي فشلت".

وقالت أوكرانيا إنها استعادت بعض القرى في جنوب أوكرانيا منذ بدء الهجوم المضاد في أوائل يونيو، لكنها تفتقر إلى القوة النارية والغطاء الجوي لتحقيق تقدم أسرع.