القبض على 4 لصوص سرقوا أسلاكا وهواتف وعدادات مياه

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 4 لصوص لقيامهم بسرقة الأسلاك والهواتف وعدادات المياه بمناطق 15 مايو والخليفة والشروق.

تعود البداية عندما تم ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وبحوزتهما (جوال بداخلة كمية من الأسلاك الكهربائية - مقص معدنى - زراديه - فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار) وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الأسلاك من داخل عقار تحت الإنشاء تابع لإحدى شركات البناء كائن بدائرة القسم، كما أضافوا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الأسلاك الكهربائية من داخل الوحدات السكنية "تحت الإنشاء" الكائنة بدائرة القسم "بأسلوب القص والسحب من داخل الحوائط" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، واعترفا بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزته ( 2 هاتف محمول) مجهولان المصدر حال محاولته بيعهما لصاحب محل بيع هواتف محمولة "كائن بدائرة القسم" بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.. وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل"، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات عدد 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على الهاتفان واتهماه بالسرقة .

وفى الشروق تز ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته 2 عداد مياه ، ٢ شاسيه عداد مياه) وكذا أدوات عدة عبارة عن (مفك صليبه ، بنسة) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل المساكن بأسلوب "الفك" باستخدام الأدوات المضبوطة، واعترف بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب وأن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع السرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.