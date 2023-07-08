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السبت 08 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكرملين: لا يوجد موعد محدد حتى الآن للقاء بوتين وأردوغان

بوتين وأردوغان
بوتين وأردوغان
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 نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، وجود موعد محدد حتى الآن بشأن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.
وقال بيسكوف، في تصريح مقتضب لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت، حول تصريح الرئيس التركي - بأنه يتوقع زيارة الرئيس بوتين إلى تركيا الشهر المقبل: "لا يوجد موعد محدد حتى الآن لمثل هذه الزيارة".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن أمس الجمعة أنه يتوقع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتركيا في أغسطس المقبل.
يُذكر أن هناك الكثير من التخوفات الروسية بشأن زيارات الرئيس الروسي إلى خارج البلاد بسبب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية في مارس الماضي بتوقيف فلاديمير بوتين.
وبالرغم من أن تركيا غير موقعة على ميثاق هذه المحكمة إلا أن الهواجس الروسية على حالها، وهذا يتجلى أيضا في موضوع مشاركة الرئيس الروسي في قمة "بريكس" هذا الشهر في جنوب أفريقيا.

الكرملين أردوغان بوتين