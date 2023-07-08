بالأسماء.. 9 مرشحين يخوضون الانتخابات على مقعد نقيب الأطباء في الدقهلية

انتهت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية لأطباء الدقهلية من إعداد الكشوف الابتدائية للمرشحين لخوض الانتخابات على مقاعد النقيب ومقاعد النقابة لأكثر من 15 سنة قيد وأقل من 15 سنة قيد نقابي.

وقال الدكتور أحمد عصام، الأمين العام لنقابة أطباء الدقهلية، إن اجمالى عدد المرشحين على كافة المقاعد بلغ 25 مرشحا على جميع المقاعد سواء فوق 15 عاما قيد نقابي أو تحت 15 سنة قيد نقابي من بينهم 9 علي مقعد النقيب فقط.

وأضاف أمين عام نقابة أطباء الدقهلية في تصريحات صحفية، أن فتح باب الطعون سيبدأ من يوم الإثنين القادم الموافق 10 يوليو ولمدة 5 أيام تنتهى يوم الجمعة 14 يوليو وذلك بعد إعلان الكشوف الإبتدائية.. ونستعرض معكم أسماء المرشحين علي كافة المقاعد وهم:

اولا مقعد النقيب:-

يتنافس على مقعد نقيب الأطباء 9 مرشحين وهم يحي محمد ابراهيم أحمد وشهرتة "يحي رميح"، يحي محمد أحمد الجوهري وشهرتة "يحى الجوهري"، دعاء زكريا علي، محمد أحمد ياسين العطار،أسامة إبراهيم الشحات وشهرتة" أسامة الشحات"، علي توفيق جاد الله وشهرتة" علي توفيق"، أحمد محمد علي إبراهيم وشهرتة " أحمد علي"، محمد فاروق زكي العجمي وشهرتة " محمد العجمي"، سمير محمد عطية وشهرتة "سمير عطية".

-ثانيا مقاعد فوق الـ15 عامًا:-

يتنافس علي مقاعد فوق 15 عامًا كلًا من:يحي محمد ابراهيم أحمد وشهرتة"يحي رميح"، عبير محمد عبدالقادر وشهرتها "عبير عبدالقادر"، أحمد عصام الدين شفيق وشهرتة "أحمد عصام"،مصطفى محمود نبيه اسماعيل وشهرتة "مصطفى محمود نبيه"، مروة سامي علي خليل وشهرتها "مروة سامي"، محمد حسن جاب الله وشهرتة "محمد جاب الله"، دعاء زكريا علي وشهرتها"دعاء زكريا علي"، محمد أحمد باسين العطار" وشهرتة"محمد باسين العطار"، أمل محمد مصطفى يوسف وشهرتها "أمل مصطفى"،محمد فؤاد سليمان الشامي، وشهرتة "محمد الشامي"، محمد فاروق زكي العجمي وشهزتة" محمد العجمي".

-ثالثا مقاعد أقل من 15 عامًا:-

وعلي مقاعد أقل من 15 عاما يتنافس كلًا من:"مأمون أمين محمد وشهرتة "مأمون عيسى"،احمد محمد ابراهيم وشهرتة "أحمد ابراهيم عياد"، محمد صلاح فتح الله بركات وشهرتة "محمد صلاح فتح الله"، ميرنا مصطفى شفيق عبدالهادي وشهرتها "ميرنا شفيق"، فتحي عطية السعيد غزي وشهرتة "فتحي غزي"، ابراهيم حسن البرعي وشهرتة"ابراهيم حسن"، احمد محمود موسى المنير وشهرتة"احمد المنير"، احمد محمد البيلي علي وشهرتة "احمد البيلي"، احمد ناصر شوقي وشهرتة "احمد ناصر شوقي".

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