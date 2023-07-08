دول آسيوية تمنع عرض فيلم «Barbie»

قررت فيتنام منع عرض فيلم «Barbie» للنجمين مارجوت روبي ورايان جوسلينج، بسبب تصوير الفيلم خريطة تصور «خط التسع شرط»، وهي منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وتدرس الفلبين أيضا قرارًا بما إذا كانت ستحذو حذو فيتنام من عدمه بشأن منع عرض الفيلم. وللفلبين، مثل فيتنام وبروناي وماليزيا، مطالبات متنافسة في بحر الصين الجنوبي وتدحض بشدة مطالبة الصين بالمنطقة البحرية بأكملها تقريبًا.

تدور أحداث الفيلم حول دمية تعيش في مدينة باربيلاند تُدعى باربي، وحينما تُطرد من المدينة بسبب عدم كونها مثالية، تنطلق باربي في مغامرة بالعالم الحقيقي على أمل إثبات جدارتها والعودة إلى وطنها.

وتعتبر دمية باربي من أقوى العلامات التجارية العالمية، حيث تبلغ مبيعاتها أكثر من 3 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم، ولعبت باربي أكثر من 150 دورًا خلال سنواتها التي تزيد على 50 عامًا، من بينها الأميرة والرئيس وحورية البحر وغيرها.

وكانت النجمة إيمي شومر قد اعتذرت مؤخرًا عن بطولة الفيلم بسبب بعض الاختلافات مع الشركة المتعلقة بجدول الأعمال الخاص بها، ثم استكملت النجمة آن هاثواي هذه المفاوضات لكنها باءت بالفشل أيضًا.