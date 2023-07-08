الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج في عدة مناطق واضطراب حركة الملاحة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من ارتفاع حركة الأمواج اعتبارا من اليوم السبت الموافق ٨ يوليو حتى الاثنين ١٠ يوليو ٢٠٢٣.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على شواطئ مسطح البحر المتوسط منها مطروح -الضبعة -العلمين - الإسكندرية -بلطيم – دمياط، ما يعمل على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية.

وأشارت الأرصاد إلى ارتفاع الموج من ٢ إلى ٣ أمتار.

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد وطقس معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء.

ويشهد غدا الحد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،35 للعظمى 23 درجة،وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمي والصغري 22 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 37 للعظمى والصغرى 28،وعلى شمال الصعيد 37 والصغري 24 ، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 28 درجة .